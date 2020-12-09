شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الفيديو كونفرانس .. نائب وزير التعليم يلتقى مديرى الإدارات التعليمية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك مديرو الإدارات التعليمية بالقليوبية، في الإجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، لمناقشة آليات التنمية المهنية للموجهين بالإشتراك مع قسم التدريب بالمديرية وبحضور الموجهين الأوائل للمواد الدراسية ومسئولي وحدة التدريب.

في سياق ىخر، انتهت إدارتا القناطر الخيرية وقليوب من أعمال تعقيم وتطهير جميع المدارس المشاركة في الانتخابات، بعد إنتهاء أعمال التصويت والفرز لإنتخابات مجلس النواب.

وتفقد مديرو الإدارات التعليمية عيادات التأمين الصحى وحجرات العزل وأعمال فحص الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والتأكيد على انتظام العملية التعليمية ورفع مستوى النظافة والإنضباط والدخول على المنصات التعليمية وشرح الدروس والتواصل مع الطلاب «أون لاين».

كما تابعوا تسليم أجهزة التابلت لطلاب الخدمات وتفعيل ورش عمل لتدريب الطلاب على كيفية استخدام التابلت والدخول من خلاله على المنصات التعليمية، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من الأساليب الحديثة للتعليم وتفعيل أوفيس 365 لجميع المعلمين للدخول من خلاله للمنصات التعليمية.