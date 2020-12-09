شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: يجب الاهتمام بالرياضات التي تشتهر بها المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهمية الرياضات التي تشتهر بها شمال سيناء وعلي رأسها رياضة الهجن والألعاب الشاطئية في الترويج سياحيًا للمحافظة ووضعها على خريطة الرياضة المصرية.

وأشار المحافظ، خلال مناقشة رسالة الماجستير للباحث محمد عايش حسين، بكلية التربية الرياضية بالعريش، تحت عنوان «تصور مقترح لتسويق المنشآت الرياضية بشمال سيناء في ظل الواقع الأمني»، بحضور الدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش، الدكتور عز الحسيني، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور نادر شلبي، عميد الكلية سابقًا، والدكتورة سميرة محمد خليل، أستاذ الإدارة الرياضية في كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة سابقًا، إلى أن العالمية تبدأ من الرياضات المحلية.

وأضاف المحافظ أنه يمكن الاستفادة من الدراسة التي أعدها الباحث في دراسة مقترح تحويل المنشآت الرياضية بشمال سيناء إلى منشآت اقتصادية بعد تعديل اللوائح المالية الخاصة بها، بجانب تنمية مهارات العاملين بالمنشآت الرياضية وتسويقها واقامة بطولات رياضية متنوعة على أرض شمال سيناء.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور عز الدين الحسيني، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة العريش، رئيسًا، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مناقشًا، والدكتورة سميرة محمد خليل أستاذ الإدارة الرياضية في كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، مشرفًا وعضوًا والدكتور اسعد ابراهيم الترباني، استاذ مساعد بقسم الادارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالعريش مشرفًا وعضوًا.

وأوصي الباحث في رسالته على تسويق المنشآت الرياضية بشمال سيناء مثل الصالة المغطاة والحمام الاوليمبي وغيرها من المنشات الرياضية، والارتقاء بالموارد المالية لهذه المنشآت وتخقيق الاكتفاء الذاتي وتعديل اللوائح الماليها لها ومشاركة وسائل الاعلام في تسويق المنشات الرياضية من خلال تسليط الضوء عليها، وتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال لدعم النشاط الرياضي في المحافظة ووضع حوافز استثمارية للاستثمار في المحال الرياضي بشمال سيناء، وتفعيل دور الاتحادات الرياضية وإنشاء اكاديميات رياضية متخصصة .

وقد منحت اللجنة درجة الماجستير للباحث عن رسالته «تصور مقترح لتسويق المنشآت الرياضية بشمال سيناء في ظل الواقع الأمني» بعد اجازة الرسالة.