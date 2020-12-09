شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشدد على تكثيف الرقابة على الأدوية ومتابعة الالتزام بإجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، علي تكثيف الرقابة علي المستلزمات الطبية والأدوية بالأسواق خلال الفترة الحالية بمختلف المدن وضبط الأدوية المغشوشة وغير خالصة الرسوم، ومتابعة التزام كافة الجهات بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ، كما وجه بالمرور المستمر علي الكافيتريات والفنادق السياحية لمتابعة التزامها أيضاً بالاجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بالديوان العام، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبحضور اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، واللواء محمد البنداري السكرتير العام ، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات الخدمية والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بسرعة تنفيذ قرارات إخلاء المباني الآيلة للسقوط بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة المواطنين علي أن يتم توفير أماكن بديلة لسكان تلك المباني التي سيتم إزالتها، وأصدر تعليماته لرؤساء المدن بعمل حصر لكافة المنتجعات السياحية والمباني المطلة علي الشواطئ والمتوقف بها العمل، لمعرفة أسباب توقفها ودراسة حل المشاكل التي تواجههم حتي يتم استمرار العمل بتلك المشروعات والمباني مما يساهم في تحسين الصورة البصرية بمدن المحافظة الساحلية.

وفي ذات السياق أكد المحافظ علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعمل تقرير أسبوعي يوضح سير الأعمال بمشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، كما أصدر تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببدء التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الثنائية بمدينة الغردقة للوقوف علي سير العمل بها ، مشيراً إلى أن المحافظة تهدف لسرعة حل مشكلة المياه والصرف الصحي بمختلف المناطق بمدينة الغردقة .

ومن ناحية أخري ناقش الاجتماع موقف تقنين أراضي وضع اليد ، وموقف التصالح علي مخالفات البناء، بالإضافة إلي عرض موقف منظومة الأصول المؤجرة ، التى تولي الدولة اهتماماً بالغا بها.

كما ناقش الاجتماع أيضاً تخصيص بعض الأراضي للمنفعة العامة لإقامة مبني خدمات داخل مستشفي رأس غارب المركزي ، وانشاء مستشفي بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية لعلاج مرضى السرطان بتقسيم المستشفيات بشمال الاحياء بمدينة الغردقة ، وتخصيص أرض أيضاً لإقامة مدافن لموتي الأقباط والأجانب المقيمين بتقسيم الطريق الدائري الخارجي بجوار مستودع الانابيب بمدينة الغردقة بمساحة 10 آلاف متر مربع، وتخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لصالح مديرية الشئون الصحة لإقامة مستشفي بمدينة حلايب.

كما تناول الاجتماع مناقشة موقف تحصيل الإيرادات خلال الفترة من 1 / 7 / 2020 حتي بداية شهر ديسمبر الحالي، والموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 وعرض نسب التنفيذ للمشروعات الجاري العمل بها .

وحرص رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر العميد خالد اللبان، على إلقاء كلمة في نهاية إجتماع المجلس التنفيذي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وجه خلالها الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، لحرصه على حضور ماراثون الدراجات والجري الذي نظمه المكتب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، كما وجه الشكر لمدير أمن البحر الأحمر اللواء محمود أبو عمره، لجهود المديرية في توفير مناخ آمن للمواطنين، وتأمين إدارة المرور للماراثون، واستعرض دور واستراتيجية هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد ورفع الوعي لدى المواطنين.