شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير بـ«إعلام القاهرة».. المصريون مهتمون بالقراءات الخفيفة والبعد uk «المتعمقة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت الصحفية مروة حسونة على درجة الماجستير في الاعلام من كلية الاعلام جامعة القاهرة في رسالة تحت عنوان «اتجاهات النخب المصرية نحو مستقبل دور الإنترنت في تشكيل مجتمع المعرفة» مصر 2025، وذلك تحت إشراف الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذة الصحافة، وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور محمود علم الدين أستاذة الصحافة، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق ورئيس مركز بصيرة لبحوث الرأى العام.
وأكدت النتائج العامة للدراسة، على أن الفجوة المعرفية تعيق تشكيل مجتمع المعرفة المصري وتعيق ايضاَ التقدم في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية وتعمل على استيراد المعرفة بدلا من تنميتها محليا، فلابد من توطين المعرفة محلياً من خلال تشجيع علماء مصر على تنمية المعرفة وتوظيفها داخل مصر.
أشارت النتائج أيضاً إلى اهتمام المصريون بالقراءات الخفيفة والبعد عن القراءات المتعمقة الخاصة بخطوات الدولة نحو تشكيل مجتمع معرفة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة لإنتاج المعرفة.
وحرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة علي ارسال باقة ورد إهداء للباحثة خلال جلسة المناقشة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة ماجستير بـ«إعلام القاهرة».. المصريون مهتمون بالقراءات الخفيفة والبعد uk «المتعمقة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.