شكرا لقرائتكم خبر عن "بلومبرج" مصر تزيد التحوط النفطى لنحو مثليه فى 2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مقابلة أجرتها بلومبرج مع وزير المالية محمد معيط، أن مصر زادت تحوطاتها النفطية لما يقرب من مثليها فى السنة المالية 2020-2، قال التقرير إن مصر اشترت مزيدا من العقود المشتقة لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط، وسط مساعى بعض المستوردين لاستغلال الانخفاض الحاد للأسعار هذا العام.

كانت أسعار الخام انهارت إلى مستويات غير مسبوقة فى وقت سابق من العام الحالي، حيث أضعفت إجراءات مكافحة فيروس كورونا الطلب على الوقود والمنتجات البترولية عموما. وانتعش سعر خام برنت القياسى إلى حوالى 50 دولارا للبرميل، لكنه يظل منخفضا نحو 25 بالمئة هذا العام.

وقال معيط فى مقابلته مع بلومبرج "أبرمنا عددا ضخما من عقود التحوط،" لكنه لم يذكر حجم البرنامج ولا تفاصيل أخرى.