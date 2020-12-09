شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا رجل المستحيل .. وفاة الدكتور نبيل فاروق إثر أزمة قلبية والجنازة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمه قلبية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدا الخميس في مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.

وكتبت ريهام ابنة الدكتور نبيل فاروق عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، مساء اليوم :"توفي الي رحمة الله تعالى والدي حبيبى الدكتور/ نبيل فاروق رمضان.. اثر ازمة قلبية... نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته و يغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".



وفاة الدكتور نبيل فاروق

وأضافت: "صلاة الجنازة غدا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17 الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الاسماعيلية ).. نسالكم الحضور والدعاء. نسال الله أن يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم".

والدكتور نبيل فاروق من مواليد "9 فبراير 1956"، وقد أشتهر بالأدب البوليسى والخيال العلمى، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة فى شكل كتب جيب، قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التى لاقت نجاحا كبيرا فى العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

وبدأ الكاتب نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك. بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية. وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية. وحصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000، وهو مؤلف سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل.