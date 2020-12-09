شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى ورئيس "الرقابة الإدارية" يكرمان المتميزين فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المتميزين فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلال احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد.

ومن المكرمين، الدكتورة حنان محمد كمال مرسى، أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة حلوان، والدكتورة سوالين حسونة، رئيس مؤسسة سوالين للتنمية والاستشارات القانونية، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وعلى صديق، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط، وأحمد على، مدير عام المكتب الفنى لوزير الثقافة، وهانى كميل، رئيس الديوان البابوى العام، والشيخ صالح عباس جمعة صالح، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.