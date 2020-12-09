شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يشارك فى حملة "متحدون على مكافحة الفساد" برعاية الرقابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت مؤسسة ”الخليج 365” المشاركة فى حملة "متحدون على مكافحة الفساد" التى أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى يحل فى التاسع من ديسمبر كل عام.

وعدّلت المؤسسة تصميم "لوجو الموقع" بإضافة شعار الحملة تضامنا مع تلك الدعوة الوطنية، ودعما ومشاركة فى كل الجهود الرسمية من أجل تعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد واختراق القانون، مع تأكيد التزامها بالعمل الجاد والدؤوب من أجل مواجهة الفساد بكل صوره، ومساندة جهود الدولة فى تعزيز قيم النزاهة، من خلال ممارسات مهنية وإعلامية تُعلى سيادة القانون والمصلحة الوطنية العليا، وتتصدى لكل ما يُهدد العدالة والشفافية واستدامة جهود التنمية، وهو ما تواصل الحكومة العمل عليه فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون الجاد والمستمر مع كل الجهات والأجهزة الرقابية وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية.



شعار حملة "متحدون على مكافحة الفساد"

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد نظمت مؤتمرا، صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة ورموز الإعلام، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وفى إطار تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الشفافية وسيادة القانون، والتصدى لكل الجرائم والانتهاكات التى تقع فى نطاق الفساد وتؤثر على مسيرة البناء والتنمية، وفى هذا الإطار انطلقت حملة "متحدون على مكافحة الفساد" لتعزيز الشراكة بين كل الجهات من أجل التصدى للظاهرة، وضمان أعلى مستويات من النزاهة والشفافية والحوكمة فى العمل وأداء المؤسسات.