الرعاية الصحية تخصص 84 سريرا داخليا و39 للعناية المركزة لاستقبال حالات كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تسير وفق توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتيسير حصول المنتفعين على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح السبكى لليوم السابع أنه بالتزامن مع الموجة الثانية لكورونا اتخذنا اجراءات أكثر صرامة لمنع انتقال العدوى من وإلى المنتفعين مع تأمين المستشفيات وتدقيق واتباع معايير مكافحة العدوى في اطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الوباء في مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأشار السبكي إلى أن الهيئة خصصت 84 سرير داخليا، و39 سرير عناية مركزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" منذ بداية أزمة كورونا موزعة على 3 مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية.

واستكمل : "الهيئة منذ بداية أزمة "كوفيد 19" وضعت مجموعة من الخطط الاستباقية ، لإدارة أزمة كورونا من خلال طرح عدة سيناريوهات محتملة بشأن التعامل مع الفيروس، بدأت بالتوعية والتثقيف عن آليات الوقاية منه ونشرها داخل الوحدات لتوعية المواطنين، مرورًا بتدريب كافة الفرق الطبية على أساليب الوقاية من الإصابة بـ "كوفيد 19" حال التعامل مع المصابين، وصولًا إلى تدريبهم على طرق مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة وكذلك التدريب على كافة سيناريوهات التعامل مع ظهور حالات إصابة طارئة وحرجة لفيروس "كوفيد19".