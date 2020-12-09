شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الخميس 10 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:-

-يوم الخميس 10 ديسمبر 20 20 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم ) .

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي برائي . سيوة )

- يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم ) .

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- يوم السبت 12 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 40 % ) على بعض المناطق السواحل الغربية ( الإسكندرية مطروح - السلوم ) .

شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ) .

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2020:

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .

امطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 50 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم )

- يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 :

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن الفتاة وشمال الصعيد .

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من ( الأسكندرية . الطبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم )

السواحل الشمالية الشرقية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح )

الوجه البحرى : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية )

- يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية . الضيعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم . دمياط - بورسعيد - العريش - رفح .

الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية .

القاهرة الكبرى ومدن القناة : أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.