شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع المحكمة الدستورية العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتطوير قاعدة التشريعات القومية، وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون، تضمن إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا في كل ما تختص به لإمداد البوابة القانونية للتشريعات المصرية بها.

وأكد أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات، أن البروتوكول يأتي تدعيمًا لدور المركز في توعية الرأي العام.

وأشار "الجوهري"، إلى أنه بعد عملية التطوير التي شهدتها القاعدة، فقد أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة في ثوبها الجديد لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتصبح في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.