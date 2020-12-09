شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والثقافة يفتتحان مدرستى أكاديمية ومواد الفنون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، مدرستى أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومواد الفنون.

وأكد الدكتور طارق شوقي، على مدى أهمية التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والثقافة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتوفير نظام تعليمى يُمَكّن الطلاب من اكتساب ما يلزم من تقنيات ومهارات وقيم ومعارف مختلفة، تؤثر إيجابيًا على تشكيل وعى وسلوك أفراد المجتمع.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة؛ لإدراج المزيد من المدارس التى تعمل على ثقل قدرات الطلاب فى مختلف المجالات الفنية والثقافية، واكتشاف الموهوبين ودعمهم.

وأضاف شوقى أن مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة فى مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية فى كل مجالات الفنون، لافتًا إلى أن المدرسة تعمل على تطبيق سبل حديثة ومتنوعة فى شرح المواد الدراسية، وذلك من خلال استخدام الجانب الفنى والثقافى عن طريق عرض فيديوهات تفاعلية ومسرحيات ومقطوعات موسيقية، لضمان تطبيق نظام التعليم التفاعلى الذى يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمى حثهم الإبداعى والفني، ذلك بالإضافة إلى تطبيق الجانب العملى من خلال تدريب الطلاب بورش ومسارح أكاديمية الفنون، ليكون مؤهل بشكل كامل للعمل فى مختلف المجالات الفنية.

وشارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة إيناس عبد الدايم، فى افتتاح مجموعة من المشروعات الثقافية بأكاديمية الفنون، والتى تتضمن متحف الفنون الشعبية، بالإضافة إلى خمس مكتبات وهم مكتبة إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومكتبة إصدارات الهيئة العامة المصرية للكتاب، ومكتبة إصدارات صندوق التنمية الثقافية، وكذلك مكتبتى إصدارات دار المعارف وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة.