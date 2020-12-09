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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق حملة لتعقيم ونظافة المساجد استعدادا لصلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء ، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) ، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا منها في الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المساجد ، والحفاظ على النفس البشرية.
وأكد قيادات الوزارة أن الاهتمام بنظافة المساجد وتعقيمها تعظيم لشعائر الله عز وجل، وأن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على حب المساجد والحفاظ عليها ؛ لذلك فإن تعقيم المساجد من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يمنَّ الله (عز وجل) علينا برفع البلاء ، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء .
ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى صورا من قيام عدد من المديريات بإجراء حملات تعقيم ونظافة موسعة للمساجد.
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