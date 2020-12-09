شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 22 ألف كمامة على العاملين بالمقار الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه تم توفير 22 ألف كمامة لتوزيعها على العاملين بالمقار الإدارية بالأوقاف سواء بالديوان العام أم بالمديريات والإدارات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها فى جميع المقار الإدارية التابعة للوزارة، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ودعت الوزارة فى بيان لها اليوم، جميع المديريات التنسيق مع الشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات لتسلم حصتها.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن بدء توزيع 18 ألف زى أزهرى بالمجان على الأئمة القدامى والجدد كمرحلة ثالثة، على أن يتم التوزيع فى أماكن محددة، مشددة على ضرورة التزام الأئمة بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، حيث يتم تحديد 100 إمام فقط للاستلام فى كل يوم من الأيام المعلن عنها عبر موقعها الإلكترونى، بواقع مقرين مختلفين يوميًا (50 إمامًا بكل مقر)، على أن يتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وحرصًا من الوزارة على تفعيل الإجراءات الاحترازية سيتم توزيع الأئمة للحضور بالمقرات على ساعات العمل بمعدل 10 أئمة فى كل ساعة من الساعات الخمس، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.