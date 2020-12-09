شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لسيبها علينا.. المصرية للاتصالات تصلح عطلا بمنطقة الطالبية فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المصرية للاتصالات فى ردها على مناشدة واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان "قارئ بالهرم يشكو انقطاع خدمة التليفون الأرضى من أسبوعين"، بأنه تم التواصل مع رئيس قطاع مناطق الجيزة وأصدر تعليماته بضرور الانتهاء من إصلاح العطل الخاص بالعميل أحمد مجدي، وتم إرسال الشكوي لمدير مركز الصيانة لعمل اللازم، وتم عمل صيانة للكابل والتليفون الأرضي من علي البوكس، وتم إصلاح العطل والتأكد من العميل من انتظام الخط والخط يعمل بحالة جيدة.

وكان القارئ أحمد مجدى من سكان شارع الإخلاص متفرع من عثمان محرم طالبية هرم بالجيزة، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع"، بسبب انقطاع خدمة التليفون من سنترال العمرانية، ما ترتب عليه انقطاع الإنترنت وحاجة الطلاب للتعليم.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".