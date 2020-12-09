شكرا لقرائتكم خبر عن هل الاستعجال فى تقطيع الطيور قبل خروج الروح حرام؟ دار الإفتاء توضح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بثا مباشراً للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه: هل صبغة الشعر باللون البنى حرام؟

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: كل ما تزينت به المرأة لزوجها فهو جائز شرعا، ليس فيه حرمه.

وأجاب أمين دار الفتوى، على سؤال: "ما حكم الربح من اليوتيوب؟"، قائلا: ما دام فى إطار المسموح به قانونا، والإجراءات التى ليس فيها خروج عن اللوائح، وليس فيه استيلاء على ملكية الغير الفكرية، وكان فى إطار ما أبحه الشرع، ولم يخرج عن حدود الشريعة فهو جائز ولا حرمة فيه شرعا.

وتلقى سؤال آخر جاء به: أعمل بائع للدواجن، وعند ذبح الدجاجة وأثناء طلوع روحها أقطع أرجلها أو جناحها لتعليمها عن غيرها، فما حكم ذلك؟ وأجاب قائلا: حرام، الرحمة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم، لا تنزع إلا من قلب شقى، وأمر أن تترك الذبيحة حتى تخرج منها الروح، ومنع أن تكسر أو تؤذى مادامت الروحة بها، إذن نحن مأمورون برحمة الحيوان، والله عز وجل سخر لنا الحيوانات وأكرمنا بنعمة أكلها، وأمرنا مع ذلك بإحسان ذبحها، وبالتالى لابد أن يحرص بائعى الدواجن أن يحسنوا الذبح، وأن تكون الشفرة حادة حتى لا يتعذب الحيوان، وفى نفس الوقت عليه الانتظار حتى تخرج الروح منه تماما، ثم يبدأ فى سلخه أو تقطيعه، حتى يكون رحيما.