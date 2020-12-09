شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب رئيس "مصر للطيران" عضوًا فى لجنة المحافظين بالاتحاد الدولى للنقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب أعضاء لجنة مجلس المحافظين بالاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA، الطيار رشدى زكريا ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عضوا بلجنة المحافظين لمدة 3 سنوات ،وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين والجمعية العامة رقم 76 للإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الذي عقد عبر تقنية Teleconference .

وناقش الإجتماع الآداء المالى لشركات الطيران والتوقعات الخاصة بإستعادة حركة الطيران ومعدلات خسائر صناعة النقل الجوى خلال أزمة كوفيد 19, خاصة بعد نجاح شركات الطيران فى تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 50% وبلغت حجم المصروفات النقدية Cash balances حوالى 50 مليار دولار، وتتوقع الأياتا بأن شركات الطیران ستستمر في إنفاق 77 ملیار دولار أمريكى إضافي خلال النصف الثاني من عام 2020.

وتم اصدار بعض القرارات بشان التحديات التى تواجه صناعة النقل الجوى فى الفترة الحالية ومنها قرار يطالب الحكومات بفتح الحدود الدولية مع اجراء الاختبارات وتجنب فرض الحجر الصحى موضحا بأن شركات الطيران واقتصاديات العالم لا يمكن ان تتحمل استمرار الاغلاق حتى ظهور لقاح كوفيد-19. و قراراً آخر يؤكد على التزام صناعة النقل الجوى بربط دول العالم بشكل آمن ومستدام مطالبا الحكومات بالاستمرار فى دعم الصناعة مادياً و تقديم التسهيلات التشريعية.

لذلك تسعى الأياتا لعمل مبادرة بالتعاون مع 22 دولة لفتح المجال الجوى بينهم دون فرض حجر صحى وإجراء مزيد من الإختبارات وتتضمن المبادرة خلق فقاعات Bubbles (إنشاء ممرات صحية آمنة بين مجموعة من الدول دون تمييز).

كما تم إصدار قرار آخر بشأن البيئة و الإستدامة والذى يهدف الى تشجيع شركات الطيران على استخدام الوقود المستدام للطائرات لانه ينتج انبعاثات اقل بنسبة 80%, ويحتاج ذلك الى دعم من الحكومات ومصنعى وقود الطائرات.

وأعلنت الأياتا عن برنامج رقمى خاص بالسفر دون تلامس Contactless App، يسمى IATA Travel Pass ، حيث يسمح للركاب بعمل نسخة إلكترونية لجواز السفر والشهادات الصحية الخاصة بالاختبارات واللقاح على هواتفهم والتحقق منها بالتعاون بين شركات الطيران ومعامل الإختبارات المعتمدة للتعامل داخل المطارات والجوازات مثل الإجراءات الخاصة بالسفر و الامن والهجرة.

و من أهم الأولويات الإستراتيجية التى تضعها الآياتا ضمن أهدافها فى المرحلة القادمة : سلامة صناعة النقل الجوى ،السيولة النقدية لشركات الطيران ،اعادة تشغيل النقل الجوى بدعم من الحكومات مع إزالة إجراءات الحجر الصحى والعمل على تعزيز الإستدامة البيئية.