شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: استخرجنا 30 % فقط آثار مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، أن موكب نقل المومياوات الذى يضم 22 ملكا وملكة سينطلق من متحف التحرير الى متحف الحضارة بالفسطاط ، سيجوب عدد من شوارع القاهرة ، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون فى استقبال ملوك مصر أمام المتحف ، موضحا أن جهود الدولة المصرية نجحت حتى الان فى استعادة 6 آلاف قطعة أثرية واستخرجنا حتى الان 30 % من آثار مصر ويتبقى 70% .
وأضاف الدكتور زاهى حواس، فى لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، لأول مرة رئيس الجمهورية سيكون فى استقبال ملوك مصر ، مضيفا أن الرئيس السيسى ، مهتم بمشروع المتحف الكبير وتطوير منطقة الأهرامات ، لتصبح منطقة سياحية مبهرة ،
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