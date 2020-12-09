"رجل المستحيل" يستسلم.. نبيل فاروق يفارق الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت ريهام فاروق، نجلة الكاتب الكبير نبيل فاروق وفاة والدها.

وقالت في تدوينة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".

وأضافت: صلاة الجنازة غدا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، والدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية)، نسألكم الحضور والدعاء.

ولد نبيل فاروق في 9 فبراير 1956، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

