وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تُوفي اللواء حمدي أبوهشيمة، والد أحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وقال أبوهشيمة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه من المقرر أن تكون صلاة الجنازة على والد أحمد أبوهشيمة في مجمع مستشفيات القوات المسلحة بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
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