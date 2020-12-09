انتخاب رشدي زكريا لعضوية مجلس المحافظين في "الإياتا" 3 سنوات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شارك الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، في اجتماع مجلس المحافظين BOG رقم 212 والجمعية العامة رقم 76 للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA عبر تقنية Teleconference.

ناقش الاجتماع الأداء المالي لشركات الطيران والتوقعات الخاصة باستعادة حركة الطيران ومعدلات خسائر صناعة النقل الجوي خلال أزمة كورونا خاصة بعد نجاح شركات الطيران في تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 50%، وبلغت حجم المصروفات النقدية Cash balances حوالي 50 مليار دولار، وتتوقع الإياتا أن شركات الطيران ستستمر في إنفاق 77 ملیار دولار أمريكي إضافي خلال النصف الثاني من عام 2020.

وأصدرت الجمعية العامة للإياتا قرارا بانتخاب الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لعضوية مجلس المحافظين لمدة ٣ سنوات حتى عام ٢٠٢٣، وتم إصدار بعض القرارات بشأن التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في الفترة الحالية، ومنها قرار يطالب الحكومات بفتح الحدود الدولية مع إجراء الاختبارات وتجنب فرض الحجر الصحي، موضحا أن شركات الطيران واقتصاديات العالم لا يمكن أن تتحمل استمرار الإغلاق حتى ظهور لقاح كورونا.

كما تم إصدار قرار آخر يؤكد على التزام صناعة النقل الجوي بربط دول العالم بشكل آمن ومستدام مطالبا الحكومات بالاستمرار في دعم الصناعة مادياً وتقديم التسهيلات التشريعية، لذلك تسعى الإياتا لعمل مبادرة بالتعاون مع 22 دولة لفتح المجال الجوي بينهم دون فرض حجر صحي، وإجراء مزيد من الاختبارات وتتضمن المبادرة خلق فقاعات Bubbles (إنشاء ممرات صحية آمنة بين مجموعة من الدول دون تمييز).

وتم إصدار قرار بشأن البيئة والاستدامة يهدف إلى تشجيع شركات الطيران على استخدام الوقود المستدام للطائرات لأنه ينتج انبعاثات أقل بنسبة 80%، ويحتاج ذلك إلى دعم من الحكومات ومصنعي وقود الطائرات.

وأعلن الإياتا عن برنامج رقمي خاص بالسفر دون تلامس Contactless App، يسمى IATA Travel Pass يسمح للركاب بعمل نسخة إلكترونية لجواز السفر والشهادات الصحية الخاصة بالاختبارات واللقاح على هواتفهم، والتحقق منها بالتعاون بين شركات الطيران ومعامل الاختبارات المعتمدة للتعامل داخل المطارات والجوازات مثل الإجراءات الخاصة بالسفر والأمن والهجرة.

ومن أهم الأولويات الاستراتيجية التي يضعها الإياتا ضمن أهدافه في المرحلة القادمة ومنها: سلامة صناعة النقل الجوي، السيولة النقدية لشركات الطيران، إعادة تشغيل النقل الجوي بدعم من الحكومات مع إزالة إجراءات الحجر الصحي والعمل على تعزيز الاستدامة البيئية.