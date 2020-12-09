القائد العام للقوات المسلحة: الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي هو الضمان الحقيقي للأمن والاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، وذلك استكمالاً للقاءات الدورية التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات.

وبحسب بيان، بدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثالث الميداني أشار من خلالها لمشاركة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميداني في تنفيذ الإلتزامات التدريبية المخططة فضلاً على الاستمرار فى القضاء على الإرهاب بوسط وجنوب سيناء، مؤكداً جاهزية وإستعداد مقاتلى الجيش الثالث الميدانى لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

واستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، ثم نقل للحضور تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بما يبذلوه من جهد بكل تفان وإخلاص من أجل رفعة شأن مصر.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الحفاظ على الاستعداد القتالى العالى لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن في ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي قد تهدد أمن مصر القومي، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تكثف من جهودها في اتجاه تنمية وتعمير سيناء، معرباً عن إعتزازه بقبائل وعواقل سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب مصالح الوطن العليا ودعمهم الدائم للقوات المسلحة للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع رجال الجيش الثالث الميداني واستمع لآرائهم واستفساراتهم في العديد من الموضوعات عن الموقف المحلي والإقليمي والدولي، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على تنفيذ أي مهام قد توكل إليهم، كما أوصاهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية وكفاءتهم القتالية لتظل مصر دائماً وطناً آمناً لكل المصريين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.