شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل العراقي: مصر رائدة في صناعة النقل الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين الشبلي، وزير الطيران محمد منار، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي والطيران المدني، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يساهم في زيادة الحركة الجوية والشحن الجوي ونقل الخبرات وفتح المجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني بينهما.

أعرب الوزير الشبلي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيداً بعمق العلاقات التى تربط بين العراق ومصر في شتى المجالات، وخاصة دور مصر الريادي في صناعة النقل الجوي.

وقال سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي، إن زيارة وزير النقل العراقي لمصر، جاءت لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخراً، مشيداً بالرؤية والخطى الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني المصري وشركاتها لتطوير منظومة النقل الجوي في عموم مصر، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر.