شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن اقتراب إنشاء مؤسسته الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اقتراب إنشاء مؤسسته الخيرية. وكتب حساب مؤسسة تركي آل الشيخ الخيرية عبر تويتر:«قريبا»، في إشارة منه إلى اقتراب إنشاء المؤسسة والكشف عن جميع أعمالها الخيرية. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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