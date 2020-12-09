شكرا لقرائتكم خبر عن «الولاء والإنتماء وحب الوطن» ..ندوة لـ «الأزهر» بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت قافلة الأزهر الشريف ندوة في ديوان عام محافظة شمال سيناء، حول موضوع «الولاء والإنتماء وحب الوطن».

وقال إبراهيم الفحام مدير إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية، أن القافلة تواصل لقاءاتها الدعوية في مختلف الأماكن المحددة لها وفق برنامج دعوي على مستوى المحافظة، على أن تختتم القافلة فعالياتها بخطبة الجمعة القادمة في عدد من مساجد المحافظة.

أشار «الفحام» إلى أن موضوعات اللقاءات الدعوية هي الإسلام والتعددية الثقافية، ثقافة التعايش في الإسلام، حب الوطن ودوره في بناء الشخصية، الإرهاب وجذوره التاريخية وموقف الإسلام منه، القدس في التاريخ الإسلامى، سيناء عبر التاريخ الإسلامى، حرمان المرأة من الميراث، علاقة الجن بالأنس في ضوء القرآن الكريم، تعدد الزوجات بين ما استقرت عليه الأمة وما يزعمه الجهلة، ودفع الإشكال حول حديث قطع الصلاة .

لفت «الفحام» إلى أن القافلة الدعوية تقوم بتنفيذ برنامج التوعية الدينية تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبرئاسة الدكتور أسامة هاشم الحديدى المدير التنفيذى لمركز الفتوى الالكترونية.

وكانت القافلة قد وصلت إلى محافظة شمال سيناء يوم السبت الماضى.، حيث كان في استقبالها الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية والشيخ مصباح الوظيفى مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء الأزهرية .