شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة السويس: مسابقة للطلاب لتقديم بحث أو ورقة عمل لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن ما شهدناه في السنوات الماضية من ضبط العديد من المخالفين الفاسدين دون النظر إلى مناصبهم ومواقعهم هو أصدق دليل على نية وصدق الدولة على تطهير مؤسساتها من العناصر الفاسدة.

وأضاف الرقاوي، خلال كلمته في ندوة جامعة السويس بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد، أن محاربة الفساد ليست مسؤولية جهة أو مؤسسة بعينها وإنما لابد أن ينبع من خلال وعي المواطن وواجبه في الحفاظ على وطنه وعدم الوقوف بسلبية أمام ما يراه من صور الفساد الذي يعد آفة في المجتمع.

وأعلن رئيس الجامعة عن مسابقة كبرى للطلاب لتقديم بحث أو ورقة عمل لمكافحة الفساد، ويخصص لها 10 جوائز قيمة.