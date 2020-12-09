شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام «المنوفية» يفتتح المقر الجديد لمديرية الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، أن المقر الجديد لمديرية الأوقاف على أرض المحافظة يعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات الهامة.

واضاف في تصريحات صحفية لـ«المصرى اليوم»، أثناء قيامه بإفتتاح المقر الجديد بتكلفة (3) مليون جنيه، بحضور الدكتور عبدالله حسن عبدالقوى مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أن وزارة الأوقاف لها دور فعال في مواجهة الارهاب والتطرف ونشر تعاليم الدين الاسلامى الصحيح.

كما تفقد السكرتير العام المساعد قاعة الاجتماعات، ومكتب الدعوة، ومكتب الثقافة والإرشاد، ومكتب شؤون القرآن، والشئون الإدارية وغيرها بمبنى مديرية الأوقاف الجديد والمقام على مساحة 400م والمكون من أربعة أدوار.