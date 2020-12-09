شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي لمحاربة الفساد بماراثون دراجات وجري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة كفر الشيخ، فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية وماراثون الجري، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد»، لإحياء احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد ،الموافق 9 ديسمبر من كل عام.

بدأت الاحتفالية بإطلاق عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، نائبا عن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء إسلام صلاح ،رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، إشارة بدء ماراثون الدراجات الهوائية وماراثون الجري الذي انطلق من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية بمدينة كفر الشيخ تقدمه اللواء إسلام صلاح، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، وقيادات الهيئة بالمحافظة، والدكتور عزت محروس ،وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات بالمحافظة، وفي نهاية الاحتفال، كرم نائب محافظ كفر الشيخ ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ الفائزين بماراثون الدراجات، وتسليمهم شهادات التقدير والميداليات التذكارية.

وشارك عدد كبير من الهواة والرياضيين والفرق الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وجميع الهيئات الشبابية والرياضية وكافة فئات المجتمع الكفراوي وممثلي الوفود الشبابية، كما تم تزيين واجهات المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة بإعلام مصر واللافتات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث من المقرر أن يتم عقد فعاليات مكثفة تتضمن ندوات ولقاءات للاحتفال بهذا اليوم خاصة بالمدارس .

كما شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بكلمات في طابور الصباح عن الفساد وصوره وسبل مكافحته ،كما شهدت مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية للبنين، احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور اللواء إسلام صلاح ،رئيس فرع بهيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،وتناول عدد من الطلاب مفهوم الفساد ودور كل أفراد المجتمع في محاربة الفساد بالطرق القانونية والرسمية، كما وزع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ تشرتات على الطلاب بالمدرسة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لافتاً إلى ضرورة رفع مستوى الوعى الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى استراتيجية ساعية لدعم جهود الدولة الهادفة إلى محاصرة الفساد المالي والإداري والقضاء عليه بكافة أشكالها، مقدماً التهنئة لمسئولي الرقابة الإدارية وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو الموافق 9 ديسمبر من كل عام.

وأوضح أن ما حدث خلال الـ 6 سنوات الماضية من ضبط لمعاقل فساد قوية داخل الجهاز الإداري وخارجه يدل على أن القيادة السياسية للدولة بكل أجهزتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية هدفها الأول ضبط وانتظام العمل والحفاظ على المال العام، مشيداً بالمهارات العالية لضباط وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، لاتخاذ إجراءات استباقية لتجنب الإشكاليات أو الفساد، فضلاً عن التدريب المستمر للعاملين بأجهزة الدولة على إجراءات مكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.