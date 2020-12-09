شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الرقابه الإداريه بكفر الشيخ يلقي محاضره لطلاب الجامعه عن الحمايه من الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الأربعاء، رئيس فرع هيئة الرقابة الإداريه بمحافظة كفرالشيخ اللواء إسلام صلاح، وعضو الرقابة الإدارية بالفرع المقدم أحمد شذوان لعقد ندوة توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات ومدراء العموم وعدد من العاملين بالجامعة من جميع الإدارات والكليات المختلفة وممثلي طلاب الجامعة.

ورحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بالحضور في رحاب جامعة كفرالشيخ وقدم الشكر والتقدير لرئيس فرع هيئة الرقابة الاداريه بمحافظة كفرالشيخ والمقدم أحمد شذوان عضو الرقابة الادارية فرع كفر الشيخ .

واستهل اللواء إسلام صلاح رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ حديثه خلال محاضرته التي ألقاها اليوم بجامعة كفرالشيخ بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة والعمداء والحضور .

وعرف رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ مفهوم الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية، وأوضح أن الفساد هو استغلال السلطة العمومية «الموظف العام» لتحقيق مصالح خاصة، وقال أن الفساد الصغير الناتج عن تصرفات الموظف الصغير ووصفه بالخطورة مما يؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسيه والقانونية مما يؤدي إلى إحباط المواطن وعدم الانتماء.

كما شرح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد» وصلاحيات ومهام عضو الرقابة الإدارية.

وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة وتعديل بعض القوانين وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.

وأكد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ الإهتمام بزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولى والإقليمى في منع ومكافحة الفساد، ومشاركة الجهات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه مع احترام سرية معلومات الشاكي.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ بأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شرعت القوانين والتشريعات المختلفة لمحاربة الفساد في جميع صوره وتبذل هيئة الرقابة الإدارية جهد كبير ملحوظ في محاربة الفساد في مختلف صوره وأشكاله مع ترسيخ أن لا أحد فوق القانون موجها الشكر والتقدير لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف بأن الجامعة يسعدها التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال الدور المجتمعي لها بتنظيم ورش عمل وندوات وتجسيدا لهذا الدور يأتي لقاء اليوم الذي يهدف إلى تعزيز قيم الشفافية والوعي بالحقوق والواجبات والمسئولية الوطنية والأخلاقية للعاملين بجامعة كفرالشيخ وأن اللقاء يكتسب أهمية كبري من قيمة المحاضر من ناحية وأهمية موضوعه الذي يتناول «مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره ونشر قيم النزاهة والشفافية» .

وأكد "دسوقي" أن الجامعة تنفذ برنامج متنوع يهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لتوعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات مع إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية.