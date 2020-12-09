شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنتهي من تطهير خزانات المياه في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بشمال سيناء، من غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات العامة للمياه بمدينة العريش، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وبناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من غسيل وتطهير الخزانات العامة الرئيسية بأحياء المساعيد والريسة وكرم أبونجيلة، وذلك تحت الاشراف الصحى لقسم صحة البيئة بادارة العريش الصحية وبمعاونة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء

ومن جهة أخرى تم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة غسيل وتطهير وتعقيم خزانات المياه في مختلف المدارس على مستوى المحافظة لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها للطلاب.. حيث قامت فرق متخصصة من الإدارات الصحية بتطهير خزانات مياه المدارس على مستوى المحافظة، وإجراء التحاليل الكيمائية والبيولوجية اللازمة للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية .

وأضاف أنه يتم أخذ عينات من المياه لتحليلها بصورة شهرية طبقا للبروتوكول الموقع بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم بشمال سيناء للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب .