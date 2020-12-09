شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين بالوادي الجديد» توافق على دورات تدريبية لأعضائها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس نقابة المهندسين بالوادي الجديد، في اجتماعه اليوم بمقر النقابة بالخارجة على عقد دورات تدريبية هامة في مجالات مشروعات البناء باستخدام ال GPS، وتصميم الأعمال الكهربائية للمنشآت طبقا للكود المصري، وكيف تصبح مقاول متميز، وكيفية إعداد الرسومات الهندسية عن طريق برنامج الاتوكاد، وبرنامج حصر الأعمال عن طريق برنامج الاكسيل.

وقال المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين في الوادى الجديد، إن الدورات من شأنها صقل مهارات المهندسين بما يتطلبه سوق العمل ويلبي احتياجات ومواكبة التطور الكبير في مجال التكنولوجيا، موضحا أنه تقرر خلال الاجتماع الموافقة على تشغيل الملعب الخماسي بنادي النقابة بالخارجة، وتشغيل كافتيريا الداخلة، والبدء في تشكيل اللجان الهامه بالنقابة برئاسة مجلس النقابة، والبدء في تنفيذ استكمال الأعمال بحمامات السباحة بنادي للمهندسين بالخارجة والداخلة.

وأضاف أنه تمت الموافقة عمل رحلة علميه للمهندسين بالمحافظة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، والموافقة على الإعلان الخاص بالمهندسين لتملك وحدات سكنية بمشروع تمويل المساكن بالخارجة، مشيرا إلى أن الاجتماع شمل عرض جهود النقابة في مخاطبة الجهات المسؤولة بالمحافظة لعمل مشروعات صناعية بالوادي الجديد تتيح فرص عمل لشباب المهندسين بجميع التخصصات.