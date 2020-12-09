"الزراعة" تواصل تنظيم ندوات توعية المزارعين للاشتراك في منظومة الري الحديث بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقدت وزارة الزراعة متمثلة في معهد بحوث الأراضي ومديرية الزراعة، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية موسعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بمدينتي موط والقصر.

جاء ذلك في حضور الدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، والمهندس سيد مدني مدير الإدارة الزراعية بموط، ومحمود الشاذلي رئيس الجمعية التعاونية المركزية بالوادي الجديد، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات المحلية لمركز الداخلة بموط والقصر، والمهندس طارق الشريف مدير جهاز تحسين الأراضي بالداخلة، ومهندسي ومديري الجمعيات الزراعية بالداخلية.

وأشاد الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ورئيس فريق تحديث الري بالوادي الجديد، بمنظومة الري الحديث وفوائدها، وأهمية دور الجمعيات التعاونية الزراعية مع مهندسي التعاون ومشاركة الجمعية المركزية للتعاون مع جمعياتها النوعية بالوادي الجديد؛ لتحديث منظومة الري الحقلي والتعاقد مع الشركات لخدمة المزارعين وتوضيح أهمية هذا العمل لخدمة صغار المزارعين، ومن خلال وجود جهة تستطيع التعامل مع الشركات والبنك والمشاركة الإيجابية لتنفيذ منظومة تحديث الري.

وأكد إسماعيل أنه تم توفير التمويل من خلال البنك الزراعي المصري بفائدة بسيطة 5% على 5 سنوات، وموافقة البنك على التعامل مع الجمعيات التعاونية في توفير القروض للتنفيذ وشرح آليات العمل الخاصة.

وعلى جانب آخر، تفقد وكيل وزارة الزراعة بالوادي، ووكيل معهد بحوث الأراضي، ورئيس منظومة تحديث الري بالوادي الجديد، ومديرو الإدارات الزراعية بموط والقصر، بعض المزارع التي قامت بتحديث الري ذاتي، والتي مثَّلت نموذجًا إنتاجيًّا مع ظروف التربة وملوحتها في موط وقرى القصر.

وفي إطار الجهود التي تبذلها مجموعة تحديث الري، فقد تم زيارة الإرادة الزراعية بمركز بلاط بحضور مدير الإدارة الزراعية ومجموعة من المهندسين المسؤولين عن تحديث الري، والذي أوضح ارتفاع نسبة تنفيذ البنية التحتية للشبكة الرئيسية والخطوط الناقلة لمعظم الأراضي، وتم شرح المنظومة وآلية التمويل مع الجمعيات، وكذا الأفراد من خلال مبادرة البنك المركزي ويشارك فيها البنك الزراعي المصري؛ لتمويل صغار المزارعين.