عشماوي: قطاع التجارة الداخلية يسهم بخمس إجمالي الناتج المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قطاع التجارة الداخلية يسهم بخمس إجمالي الناتج المحلي بقيمة تتراوح من 1.3 إلى 1.4 تريليون جنيه، وذلك في منظومة التجارة والتخزين والجملة واللوجستيات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط "بيزنكس 2020"، اليوم الأربعاء.

وأضاف عشماوي أن قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية؛ بما يعادل 10 ملايين فرصة عمل، كما أن قطاع التجارة ينمو سنويًّا بمعدل 12%، ونستهدف أن تزداد معدلات النمو إلى ١٥%، كما أن قطاع التجارة يسهم بـ20% من إجمالي النتاج المحلي.