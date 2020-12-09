شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة الإستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية ،والشبابية والقرى والشوارع والميادين ودور العبادة ومواقف السيارات، ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة، بالتنسيق والمشاركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والتضامن الإجتماعي، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنه لضمان سلامة المواطنين، وتفعيلاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، أوضح المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، قيام إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية، بتشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بديوان عام المديرية، وإدارات ومكاتب ههيا، والحسينية، والقرين، والصالحية الجديدة الزراعية، حيث شملت أعمال الرش والتطهير المباني من الداخل والخارج ،والأسطح والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه والمخازن .

وأكد وكيل وزارة الزراعة إستمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمة وللعبور من هذه الجائحة بسلام.