شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرم السكرتير العام لبلوغه سن التقاعد ويهديه درع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللواء هشام شادي، السكرتير العام، وذلك لبلوغه السن القانوني للتقاعد، وتقديرًا لجهوده الملموسة التي بذلها طوال فترة عمله التنفيذي بمحافظة بني سويف، حيث أهداه درع المحافظة، تقديرًا لجهوده المخلصة في الدفع بمنظومة العمل التنفيذي خلال فترة عمله، والتي اتسمت بالتفاني والأداء المتميز، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في حياته العملية المقبلة.

من جهته، أعرب اللواء هشام شادي عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على هذه اللفتة الطيبة، مشيرًا إلى أن الفترة التي قضاها في بني سويف يعتبرها من الفترات التي يعتز بها كثيرًا، خاصة وأنه وجد كل التعاون من الجهاز التنفيذي ببني سويف تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، معربًا عن اعتزازه وتقديره له.