شكرا لقرائتكم خبر عن قطار يصطدم بأحد حواجز محطة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع، منذ قليل، تصادم قطار بمحطة المنصورة بالحاجز، مما أدى لوقوع انفجار وإصابات. ولم تصدر السكة الحديد بيان بعد حول الحادث حتى الآن. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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