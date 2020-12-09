شكرا لقرائتكم خبر عن 500 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون «مكافحة الفساد» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق ماراثون الجري والدراجات احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد، من أمام مقر مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمدينة أسوان، بمشاركة 500 متسابق من الشباب والفتيات، لمسافة 5 كم على كورنيش النيل، حيث يمثلون أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وطلاب جامعة أسوان ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة، وجامعة أسوان.

اقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحت شعار متحدون على محاربة الفساد (مصر أقوى من الفساد)، بحضور اللواء ايهاب البنداري رئيس فرع الرقابة الإدارية باسوان، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وحضور رئيس جامعة اسوان الدكتور أحمد غلاب ، والدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، وممثلي وزارة الشباب والرياضة من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وفتحي محمد عبدالحافظ وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة.

