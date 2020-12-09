- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن 500 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون «مكافحة الفساد» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلق ماراثون الجري والدراجات احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد، من أمام مقر مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمدينة أسوان، بمشاركة 500 متسابق من الشباب والفتيات، لمسافة 5 كم على كورنيش النيل، حيث يمثلون أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وطلاب جامعة أسوان ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة، وجامعة أسوان.
اقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحت شعار متحدون على محاربة الفساد (مصر أقوى من الفساد)، بحضور اللواء ايهاب البنداري رئيس فرع الرقابة الإدارية باسوان، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وحضور رئيس جامعة اسوان الدكتور أحمد غلاب ، والدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، وممثلي وزارة الشباب والرياضة من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وفتحي محمد عبدالحافظ وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر 500 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون «مكافحة الفساد» بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.