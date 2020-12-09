شكرا لقرائتكم خبر عن حمله لرصف الطرق بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، استكمال الأعمال التمهيدية بمحور سعد زغلول بالمدينة، حيث تتم أعمال الدمك لطبقة السن الأبيض، تمهيداً لوضع الطبقة الاسفلتية النهائية، بالإضافة إلى متابعة أعمال فتح الطريق بجانب المدرسة الفندقية وذلك بعد تسوية الطريق وتمهيده.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال تنفيذ طريق دائري موازى لطريق غطاس ليصبح طريق مزدوج، يربط الطريق الرافد الدولي بالطريق الدولي الساحلي، لينقل الحركة خارج مدينة بلطيم إلى المحافظات المجاورة دون الدخول إلى المدينة، مشدداً بسرعة تأهيل الطريق لأعمال الرصف لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة لعابري مركز ومدينة بلطيم.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الرابطة بطريق محرم- سيدي سالم، بطول 3300 متر وعرض 6متر، بداية من كوبري محرم ضمن خطة رصف مديرية الطرق، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التمهيد ورفع مخلفات التجريف ووضع طبقة الأساس (سن)، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بالأعمال التمهيدية لرصف طريق لاصيفر البلد- أبومندور، ووضع طبقة الأساس (سن) بطول 1000م على وصلتين «الأولى بطول 600م، الثانية بطول 400م»، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الطرق.

وأشرَف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على استكمال أعمال الرصف بشارع الجمهورية، حيث تم رفع طبقة الإسفلت المتهالكة، والتمهيد لأعمال الرصف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية 2020/2021 م لرصف شوارع مدينة بيلا، مشدداً على الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.