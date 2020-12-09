شكرا لقرائتكم خبر عن يتقدمهم المحافظ.. 1500 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون دراجات وجرى ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، ماراثون الدراجات الهوائية والجرى الذي نظمته المحافظة في اليوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور 1500شاب وفتاة.

انطلق الماراثون من أمام بوابة استاد بنى سويف بكورنيش النيل، مرورا أمام مبنى الرقابة الادارية ثم إلى قاعة المؤتمرات والعودة مرة أخرى إلى استاد بنى سويف إلى نقطة البداية.

وقال محافظ بنى سويف إن الماراثون يأتى ضمن الفعاليات الخاصة بمبادرة مكافحة الفسادالتى تتبناها الدولة المصرية لمكافحة الفساد ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية ولنشر ثقافة البعد عن الفساد وفى إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية المحافظة المتمثل في جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة.

ووجه غنيم الشكر لكافة المشاركين من الشباب الذين التزموا بكافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمواجهة فيروس كورونا اثناء المشاركة في الماراثون.

وأشار إلى أن المحافظة تتبني العديد من المبادرات المختلفة الهادفة إلى نشر القيم داخل المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وذلك للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة والاخلاقيات بين المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية.

وفد عسكرى يزور مدرسة الشاطبى الميكانيكية بـ"وسط الاسكندرية التعليمية" .. والحصيلة ترتفع لـ 6 مدارس (صور)