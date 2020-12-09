شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فرنسا: مشروع قانون لمنع الانضمام لمدارس تنشر التطرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، على أن مشروع القانون الخاص بتعزيز مبادئ الجمهورية "العلمانية" ليس ضد أى دين، بل لحماية الحريات، كاشفا عن أن مشروع القانون سيمنع الانضمام إلى مدارس تعمل على نشر التطرف.
وقال كاستيكس فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، نعمل على تفعيل كل القوى العامة لتعزيز الوفاق الجمهورى، مشيرا إلى أن القانون الجديد يعطى مدراء الشرطة سلطات إضافية لمواجهة من يروجون لخطاب الكراهية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء فرنسا: مشروع قانون لمنع الانضمام لمدارس تنشر التطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.