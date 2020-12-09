شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية للثانوى العام فقط وباقى الصفوف ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات الإلكترونية تقتصر فقط على طلاب الثانوى العام فقط لأن لديهم أجهزة تابلت تسمح لهم بأداء الاختبارات إلكترونيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريح صحفية له اليوم الأربعاء، باقى الصفوف ستؤدى الامتحانان ورقيا.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المنصة الإلكترونية لطلاب الثانوية على التابلت حققت مشاهدات وصلت إلى قرابة 339 مليون منذ انطلاقها العام الدراسى الماضى، موضحا أنه تم توفير أكبر قدر من المنصات التعليمية لطلاب الثانوى العام و من المفترض أن تكون بديلا عن الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.

وأوضح وزير التعليم فى تصريحات صحفية أنه تم اطلاق قناتين تعليميتين حاليا لتغطية أولى ابتدائي حتى الثانوية العامة، والدولة استثمرت الملايين في المنصات الإلكترونية.

وكان الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الوزارة تعمل على ظبط قناة مدرستنا 2 تقنيًا حتى مساء الخميس 10 ديسمبر، ثم يشرح خبراء المناهج والتقييم الكثير عن طرق المذاكرة والأسئلة الجديدة أيام الجمعة 11 والسبت 12 ديسمبر، وتبدأ الدروس نفسها يوم الأحد 13 ديسمبر.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إطلاق قناة مدرستنا 2 العمل ببث تجريبى حيث يتم إضافة المواد التعليمية يوما بعد يوم، موضحا أن محتوى القناة يتم بناؤه بطريقة مختلفة حيث يقوم فريق متخصص من المركز القومي للمناهج و المركز القومي للامتحانات بتقديم شرح مبسط على طريقة نظام التقييم الجديد لمساعدة الطلاب على معرفة كيفية المذاكرة المعتمدة على الفهم وليس الحفظ.

وأوضح وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية أنه تتم إضافة الحلقات التعليمية التي يقدمها مدرسون أكفاء في المواد المختلفة والمتابعة عن طريق المراجعة الأسبوعية وتقديم شرح لمعرفة كيفية حل الاختبارات التي تقيس مخرجات التعلم،و تقدم القناة شرح لمناهج المرحلة الثانوية، كما يتم إتاحة الفيديوهات عبر اليوتيوب، فضلا عن المنصات التعليمية الإلكترونية المختلفة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً. وأشار الوزير إلى أن القناة تنطلق عبر التردد" 12206، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز 27500.