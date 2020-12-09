شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات لوزير التربية والتعليم شغلت السوشيال ميديا فى 24 ساعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، معركة شرسة منذ اليوم الأولى لتوليه مهمة الوزارة وتطوير العملية التعليمية والمناهج الدراسية وطريقة التعليم فى مصر التى تراجعت لمستويات متأخرة عالميا خلال السنوات الأخيرة، وخلال هذه المعركة، لم يسلم طارق شوقى من هجمات السوشيال بسبب مجموعة من التصريحات التى اعتبرها البعض مثيرة للجدل، فيما يقوم البعض الآخر باجتزائها وتحريف التصريحات لإثارة أولياء الأمور والطلاب.

ونرصد أبرز 10 تصريحات أثارت السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بمصروفات الدراسة، ووضع مصر عالميا فى التعليم، والثانوية العامة والنظام الجديد، وأيضا تصريحات تتعلق بطريقة الامتحانات، وطريقة تعامل وزارة التربية والتعليم مع فيروس كورونا المستجد، بالنسبة للمراحل المختلفة، كذلك النظم الجديدة المتعلقة برسوم الامتحانات، وما يتعلق بالمجموعة التراكمى، والدروس الخصوصية، وإليكم أبرز التصريحات:

1- وزير التعليم لأولياء الأمور: "مافيش فِصال" فى دفع مصروفات المدارس الخاصة، والحقيقة أن الوزير طالب أولياء الأمور بتطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وإعطاء المدارس حقوقها والتوجه إلى المدارس الحكومية التى تتيحها الدولة.

2- وزير التعليم: مصر من أفضل 3 دول عالميًا فى التعامل مع كورونا تعليميًا، وأوضح أن كلامه عن تقدم مصر تعليميا حدث بالفعل بعد جائحة كورونا بسبب حسن التعامل مع كورونا تعليميا وهذه التطورات بشاهدة البنك الدولى والمؤسسات الكبرى.

3- وزير التعليم ينفى تعليق الدراسة: لن نغلق المدارس.. ومن يحب الغلق يظل فى منزله، وعلق الوزير على هذا التصريح بأن شائعة غلق المدارس انتشرت بسبب خطاب الإجازات الاستثنائية المرسل للمديريات، قائلا "من يحب الغلق يجب عليه أن يظل فى منزله ولن نغلق المدارس، ولكن الخطاب المرسل كان لتنظيم العمل داخل ديوان الوزارة فقط".

4- طارق شوقي: عدد الإصابات بفيروس كورونا من 300 إلى 500 طالب، وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التى جرى تطبيقها على المدارس حققت نتائج إيجابية كبيرة، وبالتإلى 80% من الطلاب المصابين تعافوا من الفيروس.

5- طارق شوقى: رسوم الامتحانات بعد المرة الأولى 5 آلاف.. وامتحان تجريبى لأولى ثانوى 15 ديسمبر، وقال سيكون هناك امتحان تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى يوم الثلاثاء 15 ديسمبر"، والتعديلات التى جريت على قانون التعليم لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

6- طارق شوقى: الامتحانات لكل الطلاب الكترونية 100% والمجموع القديم بـ410 درجات.

7- المجموع التراكمى سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى العام المقبل.

8- إجراء الامتحان لأول مرة فى كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ورسم دخول الامتحان بعد المرة الأول يحدده الوزير بما لا يتجأوز عن 5 آلاف جنيه.

9- يحق لكل طالب دخول الامتحان اكثر من مرة، وإذا رسب الطالب فى مادة أو مادتين بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان للصفين الأول والثانى يُنقل الطالب للسنة التالية ويعاد امتحانه مع المستجدين.

10- للصف الثالث: يعيد الطالب الامتحان الذى رسب فيه مرة واحدة فقط فى العالم التإلى بعد ذلك يحق للطالب له التقدم للامتحان من الخارج لمدة عامين فقط.