شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا ننساق وراء الدعاية للقاحات الجديدة وسنوفر ما يثبت الفاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة والسكان، أن العالم لم يتوصل إلى أى لقاحات متعلقة بالوقاية من فيروس كورونا نسبة نجاحها في مواجهة العدوي 100%.

وتابع الدكتور حسام حسنى في تصريحات لــ الخليج 365 : لا ننساق وراء الدعاية الإعلامية للقاحات الخاصة بكورونا وننتظر حتى يتم الموافقة بشكل نهائي عن اللقاحات التي لا تزال في بدايات أو منتصف أو نهايات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بمعني أنها لم يتم اعتمادها نهائيا.

وقال الدكتور حسام حسنى إن توفير اللقاح الخاص بكورونا يتم وفق مأمونية اللقاح نفسه ولا يمكن البدء في تطعيم المصريين به إلا بعد التأكد من سلامته وفاعليته في مواجهة الفيروس، مضيفا أن الوصول للمرحلة الثالثة من التجارب لا يعنى أن اللقاح ليس أمامه شوط من التجريب والتأكد من مأمونيته وقدرته علي الوقاية.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105.