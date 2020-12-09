شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل السلام والبناء من الإليزيه.. السيسى: نحن أمة تجاهد لبناء مستقبل شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه الضوء على الرؤية المصرية تجاه عدد من الملفات الشائكة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، الرئيس فند أيضا الادعاءات الكاذبة والتى تصورها الصحافة الغربية تجاه الوضع فى مصر، وهو ما نفاه الرئيس جملة وتفصيلا وكانت كالتالى..

الرئيس السيسي: لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد وهذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت.

الرئيس السيسي: الشعب المصرى فيه أكثر من 65 مليون "شاب فيه حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله؟.

الرئيس السيسي: أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود فى مصر واستطاع أن يعمل قواعد فى العالم كله.

الرئيس السيسي: نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها فى ظروف فى منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".