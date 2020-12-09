شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية. شارك فى الاحتفال، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ووزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

بجانب عدد كبير من الوزراء، والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات، و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، و كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام و ضياء رشوان نقيب الصحفيين و الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير الخليج 365 و محمد الباز رئيس مجلس تحرير الدستور و عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة و عدد من الشخصيات العامة .