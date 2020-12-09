شكرا لقرائتكم خبر عن حوار الثقافات بالكنيسة الإنجيلية يبدأ أول نشاطاته لتعزيز المواطنة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بتنفيذ أول نشاطاته بمشروع "تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا"، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، الذى يضم 8 قرى تابعة لمركز ومدينة المنيا، ومن المقرر أن يتولى المنتدى العمل فيها لنشر قيم وممارسات المواطنة، وتعزيز مبادئ العمل الجماعى، على أن يستهدف كل الفئات من القيادات المجتمعية والشباب والنساء والأطفال.

من جانبها قالت سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية: "إن الأنشطة بدأت بالفعل بتشكيل وتدريب اللجان المجتمعية الممثلة للقرى الشريكة حول مفاهيم المواطنة ومهارات العمل الجماعى، والتى شارك فيها 38 شخصًا من القادة المجتمعيين، حيث ارتكز التدريب على فكرة محورية وهى كيف نحول قيم المواطنة إلى ممارسات يومية، وكيف نعمل معًا كمواطنين متنوعين لتنمية و تطوير مجتمعاتنا".

وقالت هبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات: "إنه قد تم عقد ورشة للأشغال اليدوية للأطفال بقرية "بني مهدي" إحدى القرى الشريكة في المشروع، وذلك بهدف التعبير عن الهوية المصرية، وقيم المواطنة والتضامن المجتمعي باستخدام الفنون المختلفة، والتي شارك بها أكثر من 25 طفلًا، ممثلين عن عائلات القرية، من خلال عرض للقصص والألعاب والأغنيات، والتلوين بالألوان المائية، وأعمال الطين الأسطواني، والتي عبر الأطفال من خلالها عن فهمهم لمعنى الوطن الواحد الذي يخرج منه الجميع، ويتعاون ويتكامل الكل في لوحات وتشكيلات جميلة ونافعة، خرجت من بين أناملهم الصغيرة".











