الرعاية الصحية تخصص خطين وواتساب للتواصل مع المشتبه بإصابته بكورونا ببورسعيد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل عن تخصيصها خطين ساخنين 0663257999 ، 0663257444 لتلقي الإستفسارات والردود الخاصة بــأكثر من 900 ألف منتفع بمحافظة بورسعيد حول آليات التواصل لعلاج أعراض الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، مشيرة إلى أن الخطين يعملان بكفاءة منذ شهر يوليو الماضي.

وقالت هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، أنه تم متابعة 2605 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالات عزل منزلي غير أن الهيئة خصصت رقما علي واتس أب يقدم استشارات طبية مجانية فيما يتعلق بجائحة كورونا، ويتم متابعة الحالات المعزولة منزليا من خلاله في إطار تسهيل الحصول علي الخدمة ومتابعتها بما يحقق الشمولية في أدائها للمنتفع .

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية لليوم السابع : نستقبل كافة المكالمات والاستفسارات الطبية عن طريق خطين أرضي ورقم موبايل، وذلك لدمج المكالمات مع الأطباء المتخصصين للحصول على الاستشارات الطبية الدقيقة كل في تخصصه.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية : هناك تواصل مع غرفة الطوارئ لتنسيق نقل الحالات غير المستقرة، والتي تحتاج لنقل لمستشفى لاتخاذ اللازم طبيًا، فيما تتم متابعة حالات العزل المنزلي تليفونيًا حتى تمام الشفاء، فضلًا عن التنسيق مع مديري الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة سواء من خط الاشتباه أو من خط العزل المنزلي، لتوفير أماكن بمستشفى العزل إذا اقتضى الأمر.