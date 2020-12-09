شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الدولة تضرب بيد من حديد لمكافحة كافة أشكال الفساد والمحسوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت محافظه الجيزة وهيئة الرقابة الإدارية ندوة توعوية بديوان عام المحافظة عن سبل مكافحة الفساد تحت شعار "متحدون علي مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020 الذى يقام فى التاسع من ديسمبر من كل عام .

وخلال الندوة أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية باتت تضرب بيد من حديد كافة أشكال الفساد والمحسوبية، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لجميع الأفراد، وأن الكفاءة وحدها باتت معيار الترقى وسط رقابة دقيقة، انطلاقًا من إعلاء المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار محافظ الجيزة أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكدا ان مصر استطاعت خلال الـ6 سنوات الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه ضربات قاسية للفاسدين مشيداً بالدور الحيوى والهام الذى تؤديه هيئة الرقابة الإدارية فى مواجهة الفساد إلى جانب المساهمة فى استرداد حقوق الدولة بالعديد من الملفات

الندوة التى تم تنظيمها جاءت بحضور العميد شريف البنداري رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالجيزة التى شهدت استعراض عددا من الموضوعات التى تتعلق بتعريف الفساد وسبل مكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد والتى تهدف إلى مكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات إلى تكفل محاصرته بالاضافة إلى استعراض أنواع الفساد سواء الإدارى أو الذى يؤثر علي النواحى الاقتصادية والاجتماعية حيث تم التأكيد على أن هيئة الرقابة الإدارية تسعى لمنع الفساد بدور استباقى، واهتمام الدولة بالتحول للحوكمة والتعامل الإلكتروني ضيق سبل الفساد على الخارجين على القانون، بالإضافة إلى أهمية التوعية بمكافحة الفساد، على مستوى الفرد والمجتمع.

وقد شهدت الندوة التثقيفية حضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والهيئات والأجهزة .

يذكر أن التاسع من ديسمبر من كل عام هو اليوم الدولي لمكافحة الفساد وتحتفل الأمم المتحدة باليوم من كل عام لمناهضة الفساد ويعد شعارها لهذا العام هو حملة "متحدون على مكافحة الفساد" ، بهدف التوعية بآثار الفساد وكيفية التصدي له مع استعراض مفهوم الفساد والمعايير الدولية لتعزيز الشفافية للدول