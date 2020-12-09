شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة أمل".. الرقابة الإدارية تعرض فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت هيئة الرقابة الإدارية، خلال احتفالها بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا تحت عنوان: "طاقة أمل"، وذلك عن جهود الدولة المصرية فى التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان.

شارك فى الاحتفال، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بجانب عدد كبير من الوزراء و الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، ومحمد الباز رئيس مجلس تحرير الدستور، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من الشخصيات العامة.