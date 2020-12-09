شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تكشف آليات التسجيل بمنصة "بداية ديجيتال" للتدريب والتوظيف الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آليات وخطوات التسجيل على منصة "بداية ديجيتال" للالتحاق ببرامج التدريب المهنى والاستفادة من خدمات التوظيف الإلكترونى.

وقالت وزارة الهجرة، إنه على الراغبين فى التسجيل بالمنصة من الفئات المستهدفة للالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج التأهيل المهنى، يمكنه الدخول على الرابط التالى واتباع الخطوات:-

https://aastmtic.aast.edu/MinistryOfImmigrationForm/

وسيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى التدريب المهنى وفقا للمتطلبات المستجدة لأسواق العمل العالمية بالتركيز على مجال العمل بالوظائف الإلكترونية (E-jobs)، وعلى الأخص الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة، وكذلك تتوافر خدمات التوظيف الإلكترونى لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع لتحسين الدخل والظروف المعيشية.

وتستهدف المنصة العمل على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهنى وخدمات التوظيف الإلكترونى للشباب المصرى وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التى تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.